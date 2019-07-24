В детских лагерях Анапы начались внеплановые проверки безопасности
Сотрудники МЧС 24 июля начали проводить в Анапе проверку безопасности мест отдыха детей
В связи с трагедией в Хабаровском крае, где при пожаре в палаточном лагере погибли четыре ребенка и двое пострадали, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне поручил провести внеплановую проверку во всех лагерях региона.
Кампания началась 24 июля с оздоровительного анапского лагеря «Юниор», где отдыхают дети из Апшеронского района. Там провели пожарные учения: по легенде, загорелся спальный корпус на втором этаже.
По оценке замначальника отдела управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Старченко, эвакуация прошла на должном уровне.
«Эвакуировано 107 детей и 16 человек педагогического состава. Оценка — "хорошо". Все вышли организованно», — отметил Старченко.
Помимо учений сотрудники МЧС провели для детей инструктаж по технике безопасности.
Проверка показала, что все помещения в лагере оборудованы противопожарной системой, которая передает сигнал о возгорании на пульт диспетчерской службы «01», что позволяет сократить время реагирования.
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Современная система безопасности стоимостью более 2 млн рублей установлена в спальном и медицинском корпусах, а также в столовой, рассказал и.о. руководителя Апшеронского детского оздоровительного лагеря в Анапе Дмитрий Кацуба.
Сейчас в лагере идет третья смена. На один отряд в 25 человек приходится четыре вожатых, взрослые круглосуточно следят за детьми, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
В ближайшее время все детские лагеря на курорте проверят на пожарную безопасность.
Как сообщали Юга.ру, 18 июля власти Анапы потребовали освободить дворы многоэтажек для проезда пожарных машин. На устранение нарушений дали срок — до 25 июля.
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