В детских лагерях Анапы начались внеплановые проверки безопасности

В связи с трагедией в Хабаровском крае, где при пожаре в палаточном лагере погибли четыре ребенка и двое пострадали, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне поручил провести внеплановую проверку во всех лагерях региона.

Кампания началась 24 июля с оздоровительного анапского лагеря «Юниор», где отдыхают дети из Апшеронского района. Там провели пожарные учения: по легенде, загорелся спальный корпус на втором этаже.

По оценке замначальника отдела управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Старченко, эвакуация прошла на должном уровне.

«Эвакуировано 107 детей и 16 человек педагогического состава. Оценка — "хорошо". Все вышли организованно», — отметил Старченко.

Помимо учений сотрудники МЧС провели для детей инструктаж по технике безопасности.