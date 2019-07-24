Детские лагеря Адыгеи проверят на пожарную безопасность
После трагедии в Хабаровском крае детские лагеря Адыгеи дополнительно обследуют на пожарную безопасность
В республике работают три загородных детских лагеря. Проверки в них начнутся 25 июля, сообщил порталу Юга.ру заместитель начальника ГУ МЧС России по Адыгее — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Колесник.
Комплексное обследование всех детских лагерей в республике проводилось перед началом летней оздоровительной кампании. Разрешения на открытие учреждений были выданы только после устранения выявленных нарушений, отметил Колесник.
По данным министерства труда и соцразвития Адыгеи, в республике нет палаточных лагерей. Сейчас открыты три загородных лагеря — «Лань», «Горный» и «Горная легенда», в которых во вторую смену отдыхают 730 детей.
В Хабаровском крае в ночь на 23 июля произошел пожар в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми». В результате погибли четыре ребенка и двое пострадали.
После этого МЧС заявило, что проведет масштабные проверки баз отдыха по всей стране, пишет RT.
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