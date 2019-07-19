Власти Анапы потребовали освободить дворы многоэтажек для проезда пожарных машин
Администрация Анапы до 25 июля потребовала убрать преграды для проезда пожарных автомобилей во дворы многоэтажных домов
Об этом 18 июля сообщил мэр курорта Юрий Поляков. При эвакуации людей пожарная автовышка должна подходить к домам почти вплотную — до 5-8 метров. Ширина свободного проезда для спецтранспорта — 3,7 метра. Проверки показали, что во многих дворах курорта на въезде установлены препятствия, нет сквозных проездов, припаркованные машины не дают подъехать к домам, перекрывают места забора воды, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Городское управление ЖКХ собрало со всех управляющих компаний данные о дворах, в которых нашли препятствия для проезда. Муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела материалы и потребовала демонтировать незаконные конструкции. В суд передали документы по 35 домам — там должны будут выделить площади для подъезда пожарной техники.
Поляков поручил управлениям ЖКХ и муниципального контроля до 25 июля добиться освобождения всех перекрытых дворовых проездов к многоэтажкам.
Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков отметил, что количество природных пожаров в Анапе удалось снизить почти в два раза. В муниципалитете провели своевременную опашку полей и лесополос, решили вопросы с доступом к источникам воды, в каждом сельском округе сформировали добровольные пожарные дружины.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре пожарная машина не смогла проехать к месту ЧП из-за припаркованных во дворе автомобилей.
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