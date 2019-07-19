Власти Анапы потребовали освободить дворы многоэтажек для проезда пожарных машин

Об этом 18 июля сообщил мэр курорта Юрий Поляков. При эвакуации людей пожарная автовышка должна подходить к домам почти вплотную — до 5-8 метров. Ширина свободного проезда для спецтранспорта — 3,7 метра. Проверки показали, что во многих дворах курорта на въезде установлены препятствия, нет сквозных проездов, припаркованные машины не дают подъехать к домам, перекрывают места забора воды, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Городское управление ЖКХ собрало со всех управляющих компаний данные о дворах, в которых нашли препятствия для проезда. Муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела материалы и потребовала демонтировать незаконные конструкции. В суд передали документы по 35 домам — там должны будут выделить площади для подъезда пожарной техники.

Поляков поручил управлениям ЖКХ и муниципального контроля до 25 июля добиться освобождения всех перекрытых дворовых проездов к многоэтажкам.

Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков отметил, что количество природных пожаров в Анапе удалось снизить почти в два раза. В муниципалитете провели своевременную опашку полей и лесополос, решили вопросы с доступом к источникам воды, в каждом сельском округе сформировали добровольные пожарные дружины.