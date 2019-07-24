В Адыгее на сотрудника сотового оператора завели дело за передачу данных о звонках абонента

В Адыгее в июле завели дело на сотрудника одной из компаний сотовой связи за раскрытие приватных разговоров абонента

Следствие установило, что у 29-летнего сотрудника оператора связи был доступ к специальной базе персональных данных клиентов компании. 29 мая мужчина без согласия абонента получил данные о его телефонных звонках и передал их постороннему лицу. Таким образом работник нарушил тайну телефонных переговоров и конституционные права гражданина.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (Нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщили 23 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.