Начальник райотдела МВД Чечни погиб в ДТП на Дону, возвращаясь с обучения в Москве

Ассаламу алайкум! Трагически оборвалась жизнь дорогого БРАТА, начальника ОМВД России по Шалинскому району Тамерлана Мусаева. Мы с глубокой скорбью восприняли печальное известие о его скоропостижной кончине. Это большая утрата не только для родных и близких Тамерлана, но и для всего чеченского народа. Он оставил в жизни яркий след. Тамерлан был исключительно смелым, добропорядочным и верующим человеком. Он посвятил свою жизнь беззаветному служению Родине, защите безопасности и благополучия нашего народа и государства. Тамерлан останется в памяти людей мужественным, бесстрашным воином, настоящим профессионалом и истинным патриотом Отчизны. В понедельник я побывал на похоронах Тамерлана и выразил соболезнования его родным и близким. Да смилостивится над ним Всевышний и сделает обитателем Вечного Рая! #Кадыров #Россия #Чечня #Тамерлан