Начальник райотдела МВД Чечни погиб в ДТП на Дону, возвращаясь с обучения в Москве

Глава РОВД Шалинского района Чечни Тамерлан Мусаев погиб в ДТП в Ростовской области

По данным ГУ МВД по Ростовской области, авария произошла ночью 21 июля на 893-м км трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Автомобиль Мусаева врезался в КамАЗ.

Мусаев возвращался в Чечню из Москвы после торжественного вручения диплома в Академии управления МВД РФ, пишет «Комсомольская правда» .

«Водитель 1982 года рождения за рулем Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом, движущимся в попутном направлении. Водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

РОВД Шалинского района Мусаев возглавил в 2016 году. Ранее он был начальником охраны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.