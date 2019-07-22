Начальник райотдела МВД Чечни погиб в ДТП на Дону, возвращаясь с обучения в Москве
Глава РОВД Шалинского района Чечни Тамерлан Мусаев погиб в ДТП в Ростовской области
Мусаев возвращался в Чечню из Москвы после торжественного вручения диплома в Академии управления МВД РФ, пишет «Комсомольская правда».
По данным ГУ МВД по Ростовской области, авария произошла ночью 21 июля на 893-м км трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Автомобиль Мусаева врезался в КамАЗ.
«Водитель 1982 года рождения за рулем Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом, движущимся в попутном направлении. Водитель Mercedes от полученных травм скончался на месте происшествия», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
РОВД Шалинского района Мусаев возглавил в 2016 году. Ранее он был начальником охраны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.
22 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в инстаграме видео с похорон Мусаева.
View this post on Instagram
Ассаламу алайкум! Трагически оборвалась жизнь дорогого БРАТА, начальника ОМВД России по Шалинскому району Тамерлана Мусаева. Мы с глубокой скорбью восприняли печальное известие о его скоропостижной кончине. Это большая утрата не только для родных и близких Тамерлана, но и для всего чеченского народа. Он оставил в жизни яркий след. Тамерлан был исключительно смелым, добропорядочным и верующим человеком. Он посвятил свою жизнь беззаветному служению Родине, защите безопасности и благополучия нашего народа и государства. Тамерлан останется в памяти людей мужественным, бесстрашным воином, настоящим профессионалом и истинным патриотом Отчизны. В понедельник я побывал на похоронах Тамерлана и выразил соболезнования его родным и близким. Да смилостивится над ним Всевышний и сделает обитателем Вечного Рая! #Кадыров #Россия #Чечня #Тамерлан
Где он находится и как выглядит
«Выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек — такое поведение неприемлемо»
В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.