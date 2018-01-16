В Чечне во время антинаркотической кампании пытали людей — Republic

СМИ сообщили о пытках во время антинаркотического рейда в Чечне

В августе 2017 года в республике задержали около 70 человек — это стало частью кампании, которую начал глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди задержанных оказался 31-летний Магомед-Али Межидов, мужчину забрали 14 августа рядом с его домом и «в очередной раз» под конвоем завели в кабинет сотрудников уголовного розыска в отделе МВД по Шалинскому району. Сотрудники МВД пытали Межидова электричеством и требовали подписать признание. Официально задержание оформили 31 августа, суд арестовал мужчину 2 сентября. При этом признательные показания Межидов согласился подписать 20 августа. В отделе МВД у мужчины выяснили, где в Чечне покупают и продают наркотики, а во время допросов его избивали металлопластиковой трубой. Об этом говорится в жалобе, которую Межидов подал в прокуратуру, сообщает «Дождь» со ссылкой на Republic.

Вместе с Магомед-Али Межидовым также возле дома задержали его старшего брата — Магомед-Сидика.

«В кабинете находились несколько сотрудников, которые говорили, что у меня нет выбора, я все равно признаюсь, в противном случае мне сфабрикуют статью „террористический акт“ либо привлекут за участие в незаконном вооруженном формировании (статьи 205 и 208 УК), и тогда со мной вообще можно делать все, что хочешь», — написал Магомед-Сидик Межидов в заявлении в прокуратуру.

Он утверждает, что в отделении его «обездвижили с помощью скотча и наручников» и пытали до тех пор, пока он не подписал признание. Магомед-Сидика обвинили в том, что 20 августа он за 1 тыс. рублей продал около 16 грамм марихуаны, а его брата обвинили в хранении почти 128 грамм марихуаны.

Защита братьев считает, что эти дела сфальсифицированны, потому что 20 августа Магомед-Али Межидов уже находился в изоляторе временного содержания. Адвокат добилась проведения очной ставки — Магомед-Али Межидов опознал Халида Ахъядова, который проходит по делу свидетелем. Следствие полагает, что подозреваемый планировал продать Ахъядову наркотики. Но Межидов утверждает, что этот человек пытал его током. Ахъядов рассказал, что с начала 2017 года числится в полиции стажером.

Republic утверждает, что «объектами пристального внимания» полиции становились те, кто уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Магомед-Али Межидов с 2016 года три раза признавался виновным по статьям, связанным с наркотиками.

Журналисты Republic нашли общее в 67 решениях чеченских судов, вынесенных с августа 2017 года по наркотическим статьям. Во всех материалах сказано, что фигуранты срезали и засушили несколько листов дикорастущей конопли. Полицейские находили это вещество, когда останавливали людей, чтобы проверить документы. Из-за того, что документов у людей не было, их доставляли в отделения и при обысках находили наркотики. Все подозреваемые признавались, дела рассматривали в особом порядке. В большинстве случаев людей заставляли записывать на камеру признательные показания. Источник издания полагает, что практического применения у записей не было — они были нужны, чтобы отчитаться перед руководством, в том числе перед Кадыровым.

В пресс-службе управления МВД по Чечне заявили, что всего было выявлено 507 наркопреступлений, возбуждено 304 уголовных дела, 213 из которых направлены в суд. В ведомстве подчеркнули, что «никаких нарушений при задержании или доставлении лиц» в полицию не выявлено, жалоб на действия сотрудников МВД не поступало. Republic направил запросы в местное управление прокуратуры, СК и администрацию правительства Чечни.