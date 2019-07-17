На две ночи ограничат движение на Красной от Офицерской до Одесской в Краснодаре

В Краснодаре из-за ремонта в ночь с 17 на 18 и с 18 на 19 июля ограничат движение на улице Красной

Для проезда закроют участок от Одесской до Офицерской. Также в ночь с 17 на 18 июля перекроют пересечение Красной и Гаврилова. На этих участках завершается укладка финального слоя асфальта, сообщили в городском департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, ремонт Красной от Северной до Офицерской начался 13 июля и должен был завершиться 17-го.

«Мы откорректировали график работ из-за дождей, поэтому понадобилось еще две ночи», — пояснил директор департамента Владимир Архипов.

Из-за продолжения ремонта будут изменены пути следования общественного транспорта.

С 22:00 до 6:00 в эти две ночи движение автобусов № 2, 2Е, 5, 9, 29, 31, 40, 182А от Северной будет организовано по следующим улицам: Красная, Бабушкина, Рашпилевская, Дзержинского и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения останется прежней.

Автобусы № 115А, 146А, № 154А, 170А от Гаврилова и обратно проследуют по Коммунаров и Офицерской далее по маршруту.

Автобусы № 3, 7, 11, 15, 21, 52, 93, 96, 186Б в ночь с 17 по 18 июля от Северной проследуют по Красной, Одесской, Коммунаров, Офицерской и далее по маршруту. В обратном направлении путь не поменяется. В ночь с 18 по 19 июля от Северной поедут по Северной, Красной, Гаврилова, Коммунаров, Офицерской и далее по маршруту. В обратном направлении путь следования не поменяется.