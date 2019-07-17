В центре Краснодара иномарка насмерть сбила женщину на тротуаре и врезалась в забор

В Краснодаре днем 17 июля в ДТП с участием двух иномарок погибла шедшая по тротуару пенсионерка

Авария произошла в 15:55 на пересечении улиц Коммунаров и Промышленной. Там столкнулись две автомобиля, двигавшиеся по Коммунаров в попутном направлении.

«Водитель, управлявшая автомобилем KIA, при перестроении врезалась в автомобиль Nissan. В результате водитель Nissan не справилась с управлением и выехала на пешеходную дорожку, где допустил наезд на женщину-пешехода, после чего врезалась в забор и перевернулась», — сообщил руководитель пресс службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.



Попавшая под машину женщина 1948 года рождения скончалась на месте. Кроме нее в ДТП никто не пострадал.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).