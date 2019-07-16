Автобус чуть не упал в пропасть с горного серпантина из-за схода селя в Крыму
Рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение на горной дороге в районе крымского курорта Судак
ЧП произошло из-за селевых потоков, сошедших на дорогу с гор после сильных дождей.
«Водитель автобуса Судак — поселок Новый Свет, двигаясь по серпантину, не справился с управлением на участке, покрытом глиной из-за сошедшего селевого потока, в результате чего автобус сошел с дороги. Бетонное ограждение, установленное вдоль проезжей части, предотвратило падение автобуса со склона», — цитирует «Крыминформ» сообщение минтранса Крыма.
В результате ДТП никто не пострадал, прибывшие на место сотрудники Крымавтодора вытащили автобус с 15 пассажирами на дорогу. Сейчас дорожники проводят очистку участка.
Также из-за селевых сходов был осложнен проезд на участках Грушевка — Судак, Симферополь — Феодосия; работы по очистке этих дорог уже завершены. Продолжается устранение наносов на участке трассы Алушта — Судак — Феодосия (в районе села Веселое). Работы будут вестись круглосуточно.
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