Автобус чуть не упал в пропасть с горного серпантина из-за схода селя в Крыму

Рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение на горной дороге в районе крымского курорта Судак

ЧП произошло из-за селевых потоков, сошедших на дорогу с гор после сильных дождей.

«Водитель автобуса Судак — поселок Новый Свет, двигаясь по серпантину, не справился с управлением на участке, покрытом глиной из-за сошедшего селевого потока, в результате чего автобус сошел с дороги. Бетонное ограждение, установленное вдоль проезжей части, предотвратило падение автобуса со склона», — цитирует «Крыминформ» сообщение минтранса Крыма.

В результате ДТП никто не пострадал, прибывшие на место сотрудники Крымавтодора вытащили автобус с 15 пассажирами на дорогу. Сейчас дорожники проводят очистку участка.