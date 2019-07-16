В центре Краснодара на время крестного хода ограничат движение машин

Такие меры примут в связи с проведением крестного хода памяти новомучеников и исповедников русской церкви в ХХ веке. Участники пройдут от Войскового собора к часовне Александра Невского в сквере Жукова.

С 9:30 нельзя будет проехать по улице Красной от Постовой до Гимназической. С 6:00 участок от Постовой до Гимназической, а также территорию у Войскового собора князя Александра Невского освободят от припаркованных автомобилей. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.