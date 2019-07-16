В центре Краснодара на время крестного хода ограничат движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красной утром 17 июля ограничат движение транспорта

Такие меры примут в связи с проведением крестного хода памяти новомучеников и исповедников русской церкви в ХХ веке. Участники пройдут от Войскового собора к часовне Александра Невского в сквере Жукова.

С 9:30 нельзя будет проехать по улице Красной от Постовой до Гимназической. С 6:00 участок от Постовой до Гимназической, а также территорию у Войскового собора князя Александра Невского освободят от припаркованных автомобилей. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Смотрите фоторепортаж:

Православные христиане 17 июля почитают память убитого императора Николая II и его семьи. В 1981 году их причислили к лику мучеников. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала Николая II и его семью как святых царственных страстотерпцев.

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