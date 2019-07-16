На Кубани родственникам разрешили посещать близких в реанимации

Депутаты приняли изменения в ст. 6 краевого закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края» и тем самым привели его в соответствие с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, поправки предоставили право родственникам посещать пациентов в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии медицинских организаций, рассказали в пресс-службе ЗСК.

«Думаю, что федеральный законодатель поступил правильно, закрепив за родными больного такую возможность. Мы все знаем, что иногда присутствие рядом близкого человека, его забота может оказаться действенным лекарством. У людей должна быть возможность быть рядом со своими близкими, когда тем тяжело. Желание помочь любимому человеку — простое и всем понятное человеческое чувство», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Он также уточнил, что решению принять поправки в закон предшествовали большие дискуссии на разных уровнях.