В Ростове более 500 семей обманутых дольщиков получили квартиры от ЮСИ
В жилом комплексе «Красный Аксай» более 1 тыс. человек получили ключи от квартир в новых домах от ГК «ЮгСтройИнвест»
В ЖК «Красный Аксай» отметили сдачу трех новых домов от группы компаний «ЮгСтройИнвест». Ключи от квартир в 12, 15 и 16 литерах получили 1 тыс. 140 человек, среди них 525 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Например, обманутые дольщики ЖК на Вертолетном поле ждали свою квартиру девять лет.
По новому закону о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, власти выделили участок земли под строительство, а взамен застройщик предоставил 5% от жилплощади обманутым дольщикам.
«Правительству и администрации города постоянно приходится искать способы решения проблемы обманутых дольщиков, и вот у нас появился закон, позволяющий предоставлять им жилье в новых микрорайонах. И первой компанией, сделавшей шаг к нам навстречу, стал "ЮгСтройИнвест"», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Кроме того, по инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, кроме положенных 5% компания выделила обманутым дольщикам еще 27 дополнительных квартир, рассказали в пресс-службе компании.
Микрорайон «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону — один из самых масштабных строительных проектов в Ростовской области. Застройщик уже сдал три дома с благоустроенной прилегающей территорией. Во дворах 12, 15 и 16 литеров установили детские и спортивные площадки.
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