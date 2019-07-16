В Ростове более 500 семей обманутых дольщиков получили квартиры от ЮСИ

В жилом комплексе «Красный Аксай» более 1 тыс. человек получили ключи от квартир в новых домах от ГК «ЮгСтройИнвест»

В ЖК «Красный Аксай» отметили сдачу трех новых домов от группы компаний «ЮгСтройИнвест». Ключи от квартир в 12, 15 и 16 литерах получили 1 тыс. 140 человек, среди них 525 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Например, обманутые дольщики ЖК на Вертолетном поле ждали свою квартиру девять лет.

По новому закону о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства, власти выделили участок земли под строительство, а взамен застройщик предоставил 5% от жилплощади обманутым дольщикам.

«Правительству и администрации города постоянно приходится искать способы решения проблемы обманутых дольщиков, и вот у нас появился закон, позволяющий предоставлять им жилье в новых микрорайонах. И первой компанией, сделавшей шаг к нам навстречу, стал "ЮгСтройИнвест"», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Кроме того, по инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, кроме положенных 5% компания выделила обманутым дольщикам еще 27 дополнительных квартир, рассказали в пресс-службе компании.