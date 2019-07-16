В Новороссийске школьники распылили газовый баллончик возле коляски с младенцем
В Новороссийске 14 июля двое школьников распылили газовый баллончик возле коляски с девятимесячным ребенком
Мать ребенка 14 июля рассказала в соцсетях, что в районе музея на проспекте Ленина, 79 двое детей школьного возраста распылили газовый баллончик в лицо младенца, написала 15 июля «Наша газета Новороссийск».
По словам женщины, после случившегося дети убежали, выбросив баллончик. Родители ребенка обратились в больницу и написали заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что материалы проверки зарегистрированы, проводится проверка.
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