В Крыму ехавшая на вызов скорая перевернулась, уходя от столкновения с автобусом. Есть пострадавшие

Авария произошла около 14:30 на 37-м километре трассы Симферополь — Николаевка.

«По предварительным сведениям, водитель машины скорой помощи, которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, пытался уйти от столкновения с рейсовым автобусом. Избежав удара и сделав резкий маневр, карета скорой опрокинулась и упала на обочину проезжей части», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.

В результате ДТП пострадали три человека — водитель машины и два медработника. Пациентов в скорой не было — она ехала на вызов. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.