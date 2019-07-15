В Крыму ехавшая на вызов скорая перевернулась, уходя от столкновения с автобусом. Есть пострадавшие
Под Симферополем 15 июля произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, пострадали три человека
Авария произошла около 14:30 на 37-м километре трассы Симферополь — Николаевка.
«По предварительным сведениям, водитель машины скорой помощи, которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, пытался уйти от столкновения с рейсовым автобусом. Избежав удара и сделав резкий маневр, карета скорой опрокинулась и упала на обочину проезжей части», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.
В результате ДТП пострадали три человека — водитель машины и два медработника. Пациентов в скорой не было — она ехала на вызов. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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