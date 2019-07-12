Пассажирка погибла и два водителя пострадали в лобовом ДТП на Кубани

В Тимашевском районе 11 июля один человек погиб и двое попали в больницу после столкновения двух автомобилей

ДТП случилось в 14:00 на трассе Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-21140. В результате погибла 45-летняя пассажирка второй машины. Обоих водителей госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.