В аэропорту Краснодара за дебош задержали актера Тимура Ефременкова

Инцидент произошел около 1:40 на входе в здание аэровокзала. По данным пресс-службы аэропорта Краснодара, во время досмотра мужчина начал нецензурно выражаться и оскорблять сотрудников службы авиабезопасности. В 2:05 полицейские забрали нарушителя и доставили в отдел. В пресс-службе аэропорта не уточнили личность дебошира.

Как сообщает «Интерфакс», нарушителем оказался актер Тимур Ефременков. По словам источника агентства, артист был пьян.

Адвокат Александр Бенкин рассказал, что, по словам задержанного, сотрудницы службы безопасности «начали досматривать его слишком ретиво», пишет RT. Актер считает, что его задержали, потому что он не понравился какой-то женщине.

На странице Ефременкова в инстаграме последний пост был сделан накануне из детского лагеря «Артек» в Крыму.