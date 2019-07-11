На Кубани машина перевернулась и сгорела
В Выселковском районе 10 июля произошло ДТП, в котором машина перевернулась и загорелась
Авария случилась около 18:00 на трассе станица Выселки — станица Новомалороссийская. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. После этого машина загорелась.
Водителя с травмами госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, утром 11 июля в Краснодаре на улице Дзержинского водитель отечественного автомобиля превысил скорость и перевернулся, после чего он скрылся с места ДТП.
Строители Крымского моста заявили о задержке зарплат
В руководстве фирмы-субподрядчика оказались банкроты
Интервью с организатором выставки «Помни о нас» в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.