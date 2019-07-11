На Кубани машина перевернулась и сгорела

Краснодарский край

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В Выселковском районе 10 июля произошло ДТП, в котором машина перевернулась и загорелась

Авария случилась около 18:00 на трассе станица Выселки — станица Новомалороссийская. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. После этого машина загорелась.

Водителя с травмами госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, утром 11 июля в Краснодаре на улице Дзержинского водитель отечественного автомобиля превысил скорость и перевернулся, после чего он скрылся с места ДТП.

Выселковский район ГИБДД ДТП
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