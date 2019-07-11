На раскопки на месте строительства Дальнего западного обхода Краснодара потратят 262 млн рублей

Госкомпания «Автодор» объявила тендер на проведение археологических исследований и разминирования участка, где построят Дальний западный обход Краснодара

Согласно документации, стоимость контракта составит 262 млн рублей. Победитель должен будет перед началом строительства провести на объекте работы по археологическим исследованиям, охранно-археологическим мероприятиям и разминированию территорий в районах бывших боевых действий.

Как писали Юга.ру, строительство Дальнего западного обхода Краснодара должно начаться этой осенью. Проект призван снизить загруженность улиц в центре города и улучшить транспортную логистику в регионе — дорога позволит сократить время в пути к Крымскому мосту и вывести транзитный трафик из городской черты.

ДЗОК будет четырехполосной дорогой длиной 51 км. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. Дорога пройдет вдоль Краснодара, Динского, Красносельского, Нововеличковского, Новотитаровского, Пластуновского сельских поселений и Марьянского сельского поселения. Объезд должен соединить трассу Краснодар — Темрюк — Белый от новой развязки в станице Елизаветинской, через Ейское шоссе с М-4.