Путин сменил губернатора Севастополя

Крым

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Президент РФ Владимир Путин 11 июля освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя

Овсянников сам попросил президента об отставке, говорится в тексте указа. Временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развожаев, который ранее был заместителем министра по делам Северного Кавказа.

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Как писали Юга.ру, Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2017 года. До этого, с декабря 2015 года, он занимал пост замминистра промышленности и торговли РФ, а ранее возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ.

На выборах в Севастополе он набрал более 71% голосов. Евросоюз эти выборы не признал и Овсянникова включили в санкционный список.

Недавно проведенные для Кремля закрытые социологические исследования показали, что в Севастополе существует самый большой запрос населения на смену главы региона.

Кто такой Михаил Развожаев

Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. Окончил исторический факультет Красноярского государственного педуниверситета.

После окончания университета работал в различных коммерческих организациях. С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в администрации губернатора Красноярского края, с 2008 по 2012 год работал там на руководящих должностях, а в 2012 году занял пост замруководителя администрации.

В июле 2014 года был назначен на должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а 1 октября того же года стал заместителем министра.

С 3 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия.

Развожаев также является руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Женат, имеет двоих детей.

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