Путин сменил губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин 11 июля освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя

Овсянников сам попросил президента об отставке, говорится в тексте указа. Временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развожаев, который ранее был заместителем министра по делам Северного Кавказа.

Как писали Юга.ру, Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2017 года. До этого, с декабря 2015 года, он занимал пост замминистра промышленности и торговли РФ, а ранее возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ. На выборах в Севастополе он набрал более 71% голосов. Евросоюз эти выборы не признал и Овсянникова включили в санкционный список.

Недавно проведенные для Кремля закрытые социологические исследования показали, что в Севастополе существует самый большой запрос населения на смену главы региона.