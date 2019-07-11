Путин сменил губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин 11 июля освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя
Овсянников сам попросил президента об отставке, говорится в тексте указа. Временно исполняющим обязанности главы Севастополя назначен Михаил Развожаев, который ранее был заместителем министра по делам Северного Кавказа.
Как писали Юга.ру, Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2017 года. До этого, с декабря 2015 года, он занимал пост замминистра промышленности и торговли РФ, а ранее возглавлял департамент региональной промышленной политики Минпромторга РФ.
На выборах в Севастополе он набрал более 71% голосов. Евросоюз эти выборы не признал и Овсянникова включили в санкционный список.
Недавно проведенные для Кремля закрытые социологические исследования показали, что в Севастополе существует самый большой запрос населения на смену главы региона.
Кто такой Михаил Развожаев
Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. Окончил исторический факультет Красноярского государственного педуниверситета.
После окончания университета работал в различных коммерческих организациях. С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в администрации губернатора Красноярского края, с 2008 по 2012 год работал там на руководящих должностях, а в 2012 году занял пост замруководителя администрации.
В июле 2014 года был назначен на должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а 1 октября того же года стал заместителем министра.
С 3 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия.
Развожаев также является руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Женат, имеет двоих детей.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.