В Краснодаре водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП

В Краснодаре утром 11 июля на улице Дзержинского произошла автомобильная авария, в которой перевернулась машина

Об аварии в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался по улице Кореновской в сторону Покрышкина, превысил скорость, съехал с дороги на ограждение, после чего машина перевернулась.

Водитель скрылся с места ДТП, полицейские устанавливают его личность. Машину поместят на спецстоянку, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.