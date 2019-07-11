В Краснодаре водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
В Краснодаре утром 11 июля на улице Дзержинского произошла автомобильная авария, в которой перевернулась машина
Об аварии в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 двигался по улице Кореновской в сторону Покрышкина, превысил скорость, съехал с дороги на ограждение, после чего машина перевернулась.
Водитель скрылся с места ДТП, полицейские устанавливают его личность. Машину поместят на спецстоянку, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, 9 июля в Лазаревском районе Сочи в аварии с участием двух автомобилей пострадали трое детей.
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