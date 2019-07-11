Ростовчанин с двухлетним сыном погибли во время шторма в Греции
В Греции 11 июля во время сильного шторма погибли шесть человек, в том числе житель Ростова-на-Дону и его сын
На севере греческого полуострова Халкидики в ночь на четверг прошли сильные дожди и град. Из-за непогоды была повреждена инфраструктура. В результате шторма погибли шесть иностранных туристов, в том числе двое граждан России. Еще около 20 человек госпитализированы, пишет RT.
По данным «Интерфакса», во время шторма на полуострове погиб 39-летний россиянин и его двухлетний сын. На них упало дерева возле отеля в Потидее. Кроме того, жертвами стихии стали супружеская пара из Чехии и мать и сын из Румынии.
По информации телеграм-канала Baza, погибшими россиянами оказались житель Ростова-на-Дону с сыном, которые приехали на отдых с семьей.
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