Ростовчанин с двухлетним сыном погибли во время шторма в Греции

В Греции 11 июля во время сильного шторма погибли шесть человек, в том числе житель Ростова-на-Дону и его сын

На севере греческого полуострова Халкидики в ночь на четверг прошли сильные дожди и град. Из-за непогоды была повреждена инфраструктура. В результате шторма погибли шесть иностранных туристов, в том числе двое граждан России. Еще около 20 человек госпитализированы, пишет RT.

По данным «Интерфакса», во время шторма на полуострове погиб 39-летний россиянин и его двухлетний сын. На них упало дерева возле отеля в Потидее. Кроме того, жертвами стихии стали супружеская пара из Чехии и мать и сын из Румынии.

По информации телеграм-канала Baza, погибшими россиянами оказались житель Ростова-на-Дону с сыном, которые приехали на отдых с семьей.