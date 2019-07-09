Трое детей пострадали в ДТП с двумя иногородними автомобилями в Сочи
В Лазаревском районе Сочи 9 июля в аварии с участием двух автомобилей пострадали трое детей
ДТП произошло в 5:30 на автодороге Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия. 47-летний водитель из Оренбургской области, управляя автомобилем Renault Sandero, двигался с высокой скоростью. На повороте машину занесло, она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Chevrolet Cruze под управлением 42-летнего жителя Краснодара.
«В результате столкновения пострадали три ребенка: 12 и 16-летние пассажиры Renault и 8-летний пассажир Chevrolet», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Там отметили, что серьезных травм удалось избежать благодаря ремням безопасности и детскому удерживающему устройству. Дети отделались ссадинами и ушибами.
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