Бывший футболист «Краснодара» Каборе перешел в московское «Динамо»

Краснодарский край, Вся Россия

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ФК «Динамо» 10 июля подписал контракт с бывшим игроком «Краснодара» Шарлем Каборе

Об этом рассказал спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, сообщил ТАСС. По его словам, клуб в дальнейшем также найдет нападающего, однако 10 июля он заключил контракт с бывшим футболистом ФК «Краснодар» полузащитником Шарлем Каборе. 

Футболист из Буркина-Фасо Шарль Каборе перешел к черно-зеленым в конце 2015-го, а подписал долгосрочный контракт с «Краснодаром» в 2016 году. До этого он играл в «Кубани».

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