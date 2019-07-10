В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за издевательства над животными с 14 лет

Вся Россия

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Петербургские депутаты внесли в Госдуму поправками в УК, в которых предлагается наказывать за жестокое обращение с животными не с 16, а с 14 лет

По мнению депутатов, необходимо изменить нынешнюю норму Уголовного кодекса РФ, в котором наказание за такие преступления грозит только лицам, достигшим 16-летнего возраста.

«На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в сети "Интернет"», — цитирует RT пояснительную записку к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что идея неотвратимости предпочтительнее жестокости наказания, и это скорее поможет предотвратить общественно опасные деяния.

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Как сообщали Юга.ру, закон об ответственном обращении с животными президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2018 года. Он предусматривает штрафы или административные наказания. 

За жестокое обращение с животными назначается штраф 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Предусмотрены также обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

За те же преступления, совершенные группой лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией или в отношении нескольких животных наказание будет более жестоким. Нарушителям грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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Если же издевательства совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или с публичной демонстрацией, то они наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 2 млн рублей или в размере зарплаты за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности.

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