Адыгейский аул Тахтамукай и побратим из Турции собираются создать совместные проекты

«Сейчас мы намерены развивать диалог с городом-побратимом в рамках договоренностей о сотрудничестве, которые были достигнуты в апреле этого года в ходе визита в Турцию руководства Адыгеи во главе с Муратом Кумпиловым», — отметил Неужрок.

В июле делегация района посетит Инегель. В ее состав войдут главы аулов Тахтамукай и Шенджий, депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи и представительных органов власти, а также коллектив ансамбля адыгского танца «Адыги». Об этом порталу Юга.ру сообщил глава администрации Тахтамукайского сельского поселения Алий Неужрок. По его словам, Тахтамукай и Инегель связывают давние дружеские отношения, в течение последних трех лет происходит постоянный обмен делегациями.

С 12 по 19 июля пройдут встречи с руководством Инегеля и представителями «Адыгэ Хасэ», которое объединяет около 2 тыс. этнических адыгов. Стороны обсудят инициативы проведения совместных мероприятий, в том числе и с участием адыгской диаспоры.

Поскольку Инегель являет крупным индустриальным центром с развитым текстильным и мебельным производством, отдельное внимание собираются уделить налаживанию деловых контактов с бизнес-сообществом. Им представят видеопрезентацию инвестиционного потенциала Адыгеи.

Коллектив «Адыги» примет участие в адыгэ джэгу и конкурсной программе международного фестиваля народного танца, который пройдет в Инегеле в середине июля.

Кроме того, для укрепления связей с адыгской диаспорой Турции представители руководства Адыгеи приняли участие в конференции и семинаре, которые с 6 по 9 июля организовала Федерация кавказских ассоциаций.

Мероприятия проходят в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, а также по итогам визита делегации Адыгеи в Турцию, которая состоялась в апреле этого года.