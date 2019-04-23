Делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию

Делегация Адыгеи 23 апреля прибыла в Турцию для расширения торгово-экономических и культурно-образовательных связей, а также развития отношений с адыгской диаспорой

В состав правительственной делегации под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова вошли члены кабинета министров республики, представители делового сообщества, ректоры Адыгейского госуниверситета, Майкопского государственного технологического университета, а также лидер общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент». Национальную культуру Адыгеи представят артисты ансамблей «Нальмэс» и «Исламей».

«Сегодня сотрудничество России и Турции становится все крепче. Президенты России и Турции многое делают для развития связей между нашими странами. Считаю важным дальнейшее укрепление всесторонних отношений между Россией и Турцией. Для этого в контексте российско-турецких отношений актуальны и встречные шаги на уровне регионов», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава республики выразил уверенность в том, что визит делегации Адыгеи в Турцию станет хорошим прологом для новых взаимовыгодных проектов. Руководство Адыгеи готово к укреплению диалога, будет поддерживать все перспективные и надежные начинания.