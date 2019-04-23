Делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию
Делегация Адыгеи 23 апреля прибыла в Турцию для расширения торгово-экономических и культурно-образовательных связей, а также развития отношений с адыгской диаспорой
В состав правительственной делегации под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова вошли члены кабинета министров республики, представители делового сообщества, ректоры Адыгейского госуниверситета, Майкопского государственного технологического университета, а также лидер общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент». Национальную культуру Адыгеи представят артисты ансамблей «Нальмэс» и «Исламей».
«Сегодня сотрудничество России и Турции становится все крепче. Президенты России и Турции многое делают для развития связей между нашими странами. Считаю важным дальнейшее укрепление всесторонних отношений между Россией и Турцией. Для этого в контексте российско-турецких отношений актуальны и встречные шаги на уровне регионов», — отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики выразил уверенность в том, что визит делегации Адыгеи в Турцию станет хорошим прологом для новых взаимовыгодных проектов. Руководство Адыгеи готово к укреплению диалога, будет поддерживать все перспективные и надежные начинания.
Четырехдневная деловая программа включает в себя серию мероприятий и переговоров в трех городах Турции. В частности, запланированы встречи с министром торговли Турции, руководством Анкары, Стамбула и Дюздже, членами Великого Национального собрания Турции с участием депутатов — представителей черкесской диаспоры.
Также состоятся мероприятия бизнес-формата, на которых презентуют инвестиционный и экономический потенциал Адыгеи. Запланированы переговоры с представителями адыгской диаспоры Турции и бизнес-сообществом страны, сообщили 23 апреля в пресс-службе главы республики.
Кроме того, состоится встреча с руководством и студентами университета Дюздже. В рамках визита планируется участие делегации в открытии Дома черкесской культуры, а также выступление танцоров «Нальмэса» и ансамбля народной песни и танца «Исламей».
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