В Адыгее на четырех языках составили инструкцию для соотечественников, желающих переехать в РФ

Подробную инструкцию об условиях, порядке и правилах переезда написали на русском языке и перевели на арабский, турецкий и адыгейский, сообщили порталу Юга.ру в республиканском Комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

«Данная работа проводится по поручению главы Адыгеи при строгом соблюдении российского законодательства. Она связана с большим числом вопросов у соотечественников, которые желают переехать на историческую родину, но не знают, как и с чего начинать оформление документов. В инструкции мы пошагово представляем весь механизм действий — от перечня документов для получения временного проживания, вида на жительство, гражданства, получения квот на обучение до структур, в которые необходимо обращаться, контактных телефонов и так далее», — рассказали в республиканском комитете.

Весь пакет документов согласовали с республиканской миграционной службой. В ближайшее время его передадут соотечественникам в Турции. Для этого глава Адыгеи Мурат Кумпилов делегировал в Анкару руководителя комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шхалахова. Там с 6 по 9 июля Федерация кавказских ассоциаций проведет конференцию и семинар по вопросам возвращения представителей адыгской диаспоры на историческую родину.

Мероприятия проводятся по итогам визита делегации Адыгеи в Турцию, которая состоялась в апреле этого года, добавили в республиканском комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.