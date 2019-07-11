Краснодарский режиссер снимет серию фильмов-блогов о культуре и обычаях народов Кавказа

Планируется снять четыре документальных фильма-блога хронометражем от 15 минут о культуре и обычаях народов Кавказа. Главным героем станет молодой человек с укорененными взглядами и стереотипами, которому предстоит на время погрузиться в мир ислама. Фильмы затронут сразу несколько тем: толерантность и межнациональное общение, духовно-нравственные и религиозные аспекты жизни, обычаи и традиции Дагестана и Ингушетии. Константин Плохотников ставит перед собой цель разрушить неоднозначные стереотипы, связанные с нравами народов Кавказа.

«Уникальность проекта состоит в том, что видеоконтент подается в формате блога, который сейчас на пике востребованности, с фрагментами интервью представителей ислама. Формат представляет собой прямой контакт со зрителями. Кроме эстетической функции проект выполняет важную воспитательную роль», — рассказал автор и руководитель проекта «Обратная сторона» Константин Плохотников.

Режиссер стал победителем всероссийского грантового онлайн-конкурса молодежных проектов «Россия — страна возможностей!». Работать над проектом «Обратная сторона» Плохотников начал с 1 июля. Команда уже провела переговоры с представительством Дагестана в Краснодарском крае и получила поддержку. Запланированы встречи с экспертами. Снять документальные фильмы и презентовать их режиссер рассчитывает до конца года.