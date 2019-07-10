Начальник полиции из Курганинского района забрал у подчиненных более 190 тыс. рублей премий

В Курганинском районе начальника полиции в июле отстранили от должности за то, что он требовал от своих подчиненных отдать премии

В ноябре 2018 года полицейский узнал, что его подчиненным в честь Дня сотрудника органов внутренних дел начислят премии, и потребовал передать ему часть денег от этих премий. В том же месяце мужчина получил от начальника отделения дознания, оперуполномоченного и других подчиненных не менее 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ноябре-декабре прошлого года представитель МВД потребовал у начальника отдела лицензионно-разрешительной работы и других подчиненных передать ему часть перечисленных им премий. В тот же период он получил требуемые деньги. Общая сумма составила 160 тыс. рублей.

Эти факты преступной деятельности выявили оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Ему предъявили обвинение. Расследование продолжается.