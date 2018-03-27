В Ростовской области полицейского осудили за премии подчиненным

В Ростовской области суд вынес приговор экс-начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД по Семикаракорскому району

Суд признал Владимира Панчехина виновным в превышении должностных полномочий. В 2016 году он должен был заплатить премии только тем сотрудникам, у которых не было дисциплинарных взысканий, но он разделил премиальный фонд между всеми участковыми, выписав премию и себе.

«С целью получения премии для себя лично и для участковых уполномоченных он незаконно распределил между ними денежные средства. Действия Панчехина квалифицированы судом по ч. 1 ст. 286 УК РФ как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав», — сообщает пресс-служба Семикаракорского районного суда Ростовской области.



Панчехин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.