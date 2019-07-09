В центре Краснодара неизвестные затолкали парня в машину без номеров и увезли

Инцидент произошел около полудня на улице Морской, между Аэродромной и Гаражной. Проезжавшая мимо девушка заметила, что группа мужчин насильно заталкивает парня в белый внедорожник Kia без номеров. Затем мужчины сами сели в автомобиль и уехали.

Очевидица успела заснять это на видео, которое потом передала в полицию.

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что по факту поступившей информации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.