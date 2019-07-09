В центре Краснодара неизвестные затолкали парня в машину без номеров и увезли
Очевидцы сообщили о похищении молодого человека в центре Краснодара днем 9 июля
Инцидент произошел около полудня на улице Морской, между Аэродромной и Гаражной. Проезжавшая мимо девушка заметила, что группа мужчин насильно заталкивает парня в белый внедорожник Kia без номеров. Затем мужчины сами сели в автомобиль и уехали.
Очевидица успела заснять это на видео, которое потом передала в полицию.
В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что по факту поступившей информации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.
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От подписчика: ⠀ «ЧП‼️‼️Сегодня на ул. Морская (между ул.Аэродромная и Гаражная) в 12:05 четверо мужчин насильно затолкнули подростка в белый джип Kia и уехали в сторону ул. Гаврилова. Машина была без номерных знаков.» ⠀ P.S. Автор девушка, поэтому не вмешалась. Вся информация передана в полицию. ⠀ #prikubanskii_krd #чпкраснодар #помощькраснодар #гаражнаякраснодар #автокраснодар #мoúгopoд #краснаякраснодар #новостикраснодара #чочо #фмркраснодар #vtorник9 #фмр #дтпкраснодар #луибидон #фестивальныйкраснодар
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