На Ставрополье мужчина угнал с пастбища более 120 овец

Следователи Арзгирского района Ставропольского края расследовали уголовное дело по факту кражи скота

Установлено, что в октябре 2017 года в Арзгирском районе мужчина, вступив с преступный сговор с лицом, дело которого сейчас расследуется отдельно, похитил с пастбища более 120 овец. Сумма ущерба составила более 480 тыс. рублей.

Полицейские получили информацию от граждан, которые купили у мужчины 50 овец, и задержали подозреваемого. Им оказался 25‑летний житель Благодарного. При обыске по его месту жительства нашли похищенный скот. Животных передали владельцу.

При расследовании была установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления. В сентябре 2017 года парень проник в дом на территории фермы в Арзгирском районе и похитил бытовую технику и металлический сейф. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей. Изъятые на месте происшествия следы пальцев рук совпали с отпечатками задержанного.