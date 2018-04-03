На Ставрополье мужчина угнал с пастбища более 120 овец
Следователи Арзгирского района Ставропольского края расследовали уголовное дело по факту кражи скота
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Установлено, что в октябре 2017 года в Арзгирском районе мужчина, вступив с преступный сговор с лицом, дело которого сейчас расследуется отдельно, похитил с пастбища более 120 овец. Сумма ущерба составила более 480 тыс. рублей.
Полицейские получили информацию от граждан, которые купили у мужчины 50 овец, и задержали подозреваемого. Им оказался 25‑летний житель Благодарного. При обыске по его месту жительства нашли похищенный скот. Животных передали владельцу.
При расследовании была установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления. В сентябре 2017 года парень проник в дом на территории фермы в Арзгирском районе и похитил бытовую технику и металлический сейф. Сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей. Изъятые на месте происшествия следы пальцев рук совпали с отпечатками задержанного.
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Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище) и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, ранее в Кабардино-Балкарии мужчина похитил с фермы 80 утят.
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