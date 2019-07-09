Валентина Матвиенко посетила площадь святого князя Владимира и ЖК «Российский» в Ставрополе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле во время рабочего визита в Ставрополь посетила площадь святого князя Владимира и ЖК «Российский»

Матвиенко посетила Ставрополь, чтобы ознакомиться с ходом реализации национальных проектов, а также обсудить социально-экономическое развитие края. Ее сопровождали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, губернатор края Владимир Владимиров, председатель краевой думы Геннадий Ягубов, представители Совета Федерации, министерств и ведомств края, мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, гендиректор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Спикер Совфеда осмотрела Юго-Западный район. Матвиенко посетила площадь святого князя Владимира, где, по словам мэра Ставрополя, несколько лет назад было чистое поле. На площади расположен музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история», крупнейший в крае светомузыкальный фонтан и парк военной техники «Патриот».

На участке, прилегающем к площади, возводят новый жилой комплекс «Российский». Строительство ведет группа компаний «ЮгСтройИнвест». Гендиректор компании рассказал, как развивается этот проект. Строительство жилого комплекса началось с детского сада — ясель на 160 мест. Учреждение уже ввели в эксплуатацию. Предусмотрено строительство еще одного детского сада на 300 мест с ясельными группами, а также школы на 1,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».