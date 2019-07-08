На Кубани за исполнением полномочий сельскими поселениями будет следить специальная рабочая группа

О ходе исполнения закона на пленарном заседании ЗСК 8 июля рассказала руководитель департамента внутренней политики краевой администрации Галина Москалева. Она напомнила, что федеральный закон определил обязательный перечень из 13 вопросов местного значения для сельских поселений, еще 14 вопросов закреплены краевым законом .При этом законодательством установлена практика по передаче сельскими поселениями своих полномочий.

В первом полугодии 2019 года, по словам Москалевой, в 13 районах края все входящие в их состав поселения не заключали соглашений о передаче полномочий на уровень муниципального района, а исполняли их самостоятельно. В остальных территориях между поселениями и районами заключено 269 соглашений по передаче полномочий, из них 25 городскими поселениями — 77 соглашений и 149 сельскими поселениями — 191 соглашение. Наибольшее количество соглашений касается сфер библиотечного обслуживания, организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, создания условий для организации досуга.

Рост количества соглашений обусловлен низкой финансовой обеспеченностью поселений, изношенностью сетей, низкими тарифами, отметила Москалева.

В свою очередь председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко отметил, что подготовлен законопроект об изменениях в закон, предусматривающий закрепление по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения за районными властями. Кроме того, отметил он, комитет считает нецелесообразным передавать на уровень районов полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и ряд других, так как они должны выполняться поселениями самостоятельно.

Депутаты сошлись во мнении, что необходимо создание рабочей группы, состоящей из парламентариев, представителей краевых министерств и глав муниципалитетов поселенческого уровня. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что ее нужно формировать в ближайшее время, так как тема касается большого количества людей.

«Здесь необходимо применять дифференцированный подход к муниципалитетам. В состав группы следует включить глав как тех поселений, которые самостоятельно исполняют свои полномочия, так и тех, кто предлагает их передать на уровень муниципальных районов», — подчеркнул спикер.

Подводя итог обсуждению, Бурлачко предложил вынести на парламентские слушания законопроект, предложенный Сергеем Жиленко, сообщили в пресс-службе ЗСК.