В Краснодаре писательница Нина Дашевская проведет встречи со своими читателями

Краснодарский край

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Писательница и музыкант Нина Дашевская 19 и 20 июля проведет в Краснодаре встречи со своими читателями

Она расскажет о детской и подростковой литературе, своих книгах и ремесле писателя, а также о том, что музыка и математика — два разных языка для одних и тех же вещей.

Встречи состоятся 19 июля в 19:00 в книжном магазине «Кот ученый» в Чистяковской роще в павильоне №150, 20 июля в 12:00 в книжной лавке «Чарли» (ул. Красная, 69) и в 17:00 магазине «Добролавка» (ул. Красная, 42).

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Нина Дашевская — дважды победитель и неоднократный финалист конкурса детской и подростковой литературы «Книгуру». Выпустила книги «Около музыки», «Вилли», «Скрипка неизвестного автора», повести «Я не тормоз», «Тео, театральный капитан».

Как писали Юга.ру, в ноябре 2017 года Краснодар посетил известный азербайджанский писатель Эльчин Сафарли с презентацией нового романа «Когда я вернусь, будь дома».

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