Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Сочи

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 23 мая произошло ДТП с двумя погибшими

Авария произошла около 18:30 на трассе А-147 под поселком Лазаревским. Там столкнулись KIA и грузовик MAN.

«По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь в сторону Сочи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате погибли два человека, находившиеся в KIA, их личности устанавливаются. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

ДТП Сочи
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