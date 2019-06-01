Краснодарская «Типография» выиграла президентский грант на проект «Кураторские курсы»

Победителей объявили 31 мая. В перечень вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. Между ними будет распределят 3,3 млрд рублей.

«Типография» заявлялась на конкурс с проектом «Кураторские курсы» и получит по итогам конкурса почти 500 тыс. рублей. Еще около 200 тысяч привлекут в качестве софинансирования.

В заявке отмечалось, что ЦСИ «Типография» — единственная образовательная инициатива в области современного искусства в городе и крае, направленная, в первую очередь, на художников, которые хотят получить знания в области современного искусства.

«При этом в городе ощущается нехватка людей, которые могут заниматься организацией событий в сфере современного искусства — выставок, фестивалей, встреч с художниками, образовательных программ и других. Проект "Кураторские курсы" направлен именно на тех, кто хочет заниматься организацией подобных событий — от разработки идеи и проведения исследования до реализации и координации всех процессов», — пояснили в ЦСИ.

«Курсы» будут представлять собой две недели интенсивных занятий с двумя тьюторами, встречи с которыми будут проходить каждый день, а также с приглашенными спикерами, которые будут читать открытые лекции для широкой аудитории и проводить семинары с последующими дискуссиями для тех, кто поступит на курс. Также «Курсы» будут включать теоретическую (лекции, посвященные истории кураторства и современным кураторским подходам) и практическую части (семинары, обсуждение конкретных ситуаций и их решения).

Проект планируется реализовать осенью. Студентов — 10-15 человек — будут выбирать с помощью открытого приема заявок и последующего собеседования. Курсантами могут стать жители ЮФО. Их обучение будет бесплатным, а итогом станет дипломный проект — разработанная концепция выставки или любого другого проекта в сфере современного искусства в Краснодаре или другом городе ЮФО. Лучшие проекты пригласят к реализации в «Типографии» при поддержке команды ЦСИ.