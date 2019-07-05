В Северной Осетии «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства

В Северной Осетии летом 2019 года ввели в эксплуатацию две точки коллективного доступа к интернету в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)

Возможность пользоваться современными услугами связи по Wi-Fi появилась у жителей двух малонаселенных пунктов Моздокского района — в поселках Советском и Тельмана, в каждом из которых живет чуть более 300 человек. Эти селения стали последними из включенных в план проекта в республике, который охватил 11 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек.

Всего в рамках устранения цифрового неравенства специалисты Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» за три года построили около 90 км волоконно-оптических линий связи.

«По показателю охвата домохозяйств оптическими технологиями Северная Осетия занимает лидирующие позиции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах с показателем 70%, в том числе и в сельской местности», — отметил директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

«Ростелеком» планирует проложить оптоволоконные линии в 17 селах и поселках Северной Осетии с численностью населения от 100 человек. Оператор связи ведет масштабную стройку оптической инфраструктуры по всей территории республики, сообщили 5 июля в пресс-службе «Ростелекома».

Получить подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефону 8-800-1000-800.