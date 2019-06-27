Сбербанк профинансирует строительство ЖК в Ростове-на-Дону на 1 миллиард рублей

Партнерский Краснодарский край, Ростовская область

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В Краснодарском отделении Сбербанка одобрили кредит на строительство 2-й очереди жилого комплекса «Я» в Ростове-на-Дону

Застройщиком выступает АО «Меритон-регион». Размер инвестиций составляет 1,030 млрд рублей. Сделка оформлена по смешанной схеме финансирования с использованием счетов эскроу.

Строительство 1-й очереди жилого комплекса ведется с 2017 года и планируется к завершению до конца 2019 года. Объект возводится с участием проектного финансирования Сбербанка.

С 1 июля реализация квартир во 2-й очереди ЖК «Я» будет проходить с использованием эскроу-счетов. Покупатели жилья будут вносить оплату на счета эскроу, где деньги будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет получить их после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

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Особенность финансирования Сбербанка заключается в том, что деньги на строительство застройщик получает уже сейчас, при этом выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.

«Строительная компания "Меритон" обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом создания масштабных строительных объектов, включающих всю необходимую социальную инфраструктуру. Одним из самых ярких и масштабных совместно реализованных проектов можно считать ЖК "Большой" в центре Краснодара. Очередная сделка по финансированию строительства 2 этапа жилого комплекса "Я" в Ростове-на-Дону продолжает успешное долгосрочное сотрудничество ГК "Меритон" и Сбербанка в сфере девелопмента», — прокомментировала Елена Скибина, директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

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