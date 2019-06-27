Сбербанк профинансирует строительство ЖК в Ростове-на-Дону на 1 миллиард рублей

Застройщиком выступает АО «Меритон-регион». Размер инвестиций составляет 1,030 млрд рублей. Сделка оформлена по смешанной схеме финансирования с использованием счетов эскроу.

Строительство 1-й очереди жилого комплекса ведется с 2017 года и планируется к завершению до конца 2019 года. Объект возводится с участием проектного финансирования Сбербанка.

С 1 июля реализация квартир во 2-й очереди ЖК «Я» будет проходить с использованием эскроу-счетов. Покупатели жилья будут вносить оплату на счета эскроу, где деньги будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет получить их после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.