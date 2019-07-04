Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких ягод и грибов для наращивания экспорта

В июле стало известно, что Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект постановления, которое предполагает регулирование сбора диких ягод, орехов и грибов

В пояснительной записке к нему говорится, что сфера переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов, а также лекарственных растений имеет значительный потенциал роста. При этом развитие бизнеса в этой сфере сдерживается, так как не проработано законодательное регулирование. Из-за этого потенциальные участники рынка имеют низкую экономическую мотивацию к созданию бизнеса в этой отрасли.

Документ 2 июля опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. До 16 июля будет проходить общественное обсуждение.

В связи с этим Минсельхоз хочет стать уполномоченным органом, который будет разрабатывать законопроекты по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих лесных плодов, ягод, орехов, грибов, березового сока и лекарственных растений. В документе отмечается, что наделение ведомства полномочиями также приведет к развитию производства и увеличению поставок переработанной продукции на экспорт.

В Минсельхозе уточнили, что ведомство не планирует вводить какие-либо ограничительные и контрольные меры для граждан и предприятий по сбору дикорастущих ягод и грибов, сообщает РИА «Новости».

«Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере, обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки», — цитирует пресс-службу Минсельхоза RT.