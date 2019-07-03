В Адыгее занялись формированием бережливого мышления у жителей республики

В Адыгее в рамках проекта «Бережливое правительство» формируют бережливое мышление для повышения эффективности деятельности граждан

Об этом 3 июля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, выступая в Нижнем Новгороде на федеральном форуме «Производительность 360».

По словам руководителя региона, до 2024 года в систему формирования бережливого мышления планируется вовлечь все школы и детсады. Для этого сейчас в Адыгее реализуется два проекта по созданию обучающих центров для педагогов и воспитателей. Кроме того, создаются эталонные процессы в промышленности, сферах ЖКХ и транспорта.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что при формировании бережливого мышления в республике используются лин-технологии [от англ. lean, «стройный» — методы, применяемые в бережливом производстве], основанные на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.

«Думать, избегая потерь, стремиться к постоянному совершенствованию, проявляя заботу о человеке, — вот форма мышления, которая должна быть присуща современному человеку в нашей стране. В Адыгее мы сделали попытку создать такую систему формирования бережливого мышления, которая затрагивает все этапы развития человека», — отметил Кумпилов.

Первая ступень формирования бережливого мышления охватывает детей от четырех до шести-семи лет, которые получают базовые знания о бережливом производстве. В начальной школе закрепляются навыки, полученные в детском саду, в средней школе набор преподаваемых инструментов расширяется.

В пресс-службе главы Адыгеи отметили, что центральное место в формировании бережливого мышления занимает вуз. В Майкопском государственном технологическом университете в 2018 году была создана первая фабрика процессов, где уже обучились 300 детей и 644 взрослых, в том числе представители ДНР.

В вузе также внедрены специальные образовательные программы, содержащие лин-технологии. Их применение на предприятиях стало итогом поэтапного формирования бережливого мышления, подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2018 года стало известно, что по итогам первого этапа проекта «Бережливое правительство» Адыгея вошла в число регионов-лидеров, внедряющих бережливое производство.