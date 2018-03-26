Адыгея названа в числе регионов-лидеров по реализации проекта «Бережливое правительство»

Адыгея

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По итогам первого этапа проекта «Бережливое правительство» Адыгея названа в числе регионов-лидеров, внедряющих бережливое производство

Такую оценку республике дал руководитель проекта «Производственная система «Росатом», координатор в регионе Владимир Арженцов на заседании Координационного совета по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство».

На первом этапе было охвачено 6 процессов, связанных с организацией работы главы Адыгеи и исполнительных органов власти. Максимальный результат — процесс рассмотрения законодательных инициатив ускорился в 12 раз.

Министерство труда и социального развития республики добилось серьезных результатов во внедрении проекта в МФЦ, сократив в 2 раза время предоставления одной из самых важных услуг — замену паспорта. Удалось сократить в 2,5 раза сроки ожидания приема в регистратуре, к врачам-специалистам — в 3 раза, сроки прохождения диспансеризации — в 5 раз.

«На первом этапе стояла задача научиться пользоваться инструментарием, позволяющим эффективно работать. С ним в республике успешно справились. На втором этапе необходимо реализовать серьезные проекты, целевой аудиторией которых является само население. К примеру, в Майкопе будут внедрены проекты по организации доступного транспорта, чистого города и другие. В итоге люди должны понять, что для них делает власть, и увидеть конечный результат», — отметил Владимир Арженцов, рекомендовав с помощью этих проектов развивать систему управления, создавать для этого проектные комнаты.

По его словам, при условии сохранения темпов, Адыгея останется в числе передовых регионов по внедрению бережливого производства.

Глава Адыгеи указал на важность повышения качества организации делопроизводства, документооборота.

«Мы внедряем принцип бережливого производства, чтобы поднять профессиональный уровень госслужащих и эффективность работы органов власти. Поэтому важен результат», — сказал Мурат Кумпилов.

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