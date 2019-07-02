В Краснодарском медколледже опровергли смерть мужчины во дворе учреждения

В руководстве Краснодарского базового медицинского колледжа рассказали подробности смерти отца одной из абитуриенток 2 июля

2 июля «Комсомольская правда» со ссылкой на источник написала, что мужчина скончался из-за сердечного приступа во дворе колледжа, где из-за старта приемной кампании якобы образовалась большая очередь из абитуриентов.

Директор медколледжа Алексей Попов рассказал порталу Юга.ру, что инцидент произошел в нескольких кварталах от учебного заведения. По его словам, мужчине стало плохо, когда они с дочерью только направлялись в колледж.

«Мужчина скончался не на территории медицинского колледжа, на улице Ставропольской 186/3, на ступеньках магазина. По данному адресу вызывалась скорая помощь и полиция. До приезда скорой помощи оказывались реанимационные мероприятия», — отметил Алексей Попов.

Он также добавил, что приемная комиссия колледжа работает с 20 июня.

Напомним, в УМВД по Краснодару и в СКР по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что обращений по поводу происшествия в органы не поступало.