Во дворе Краснодарского медколледжа умер отец абитуриентки

Краснодарский край

Распечатать

Днем 2 июля во дворе Краснодарского базового медицинского колледжа скончался мужчина

В учебном заведении в этот день стартовала приемная кампания, во дворе скопилась очередь из абитуриентов с родителями.

«В какой-то момент один из мужчин, который пришел вместе с дочерью-абитуриенткой, схватился за сердце. Из-за жары ему стало плохо, и он упал в обморок», — рассказал «Комсомольской правде» источник.

Прибывшие к колледжу медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. По словам источника, он скончался из-за сердечного приступа.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Краснодар Несчастные случаи смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Во дворе Краснодарского медколледжа умер отец абитуриентки
На Кубани осудили прапорщика, укравшего сухпайков на 800 тыс. рублей
МЧС по Адыгее запустило в соцсетях флешмоб по сбору информации о пожарах
Полиция установит личности участников фитнес-разминки на мемориале в Сочи
В Сочи от удара молнии погиб курсант-пограничник Московского института ФСБ
Священника, устроившего ДТП с семью машинами в Ростове, назначили настоятелем храма

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале