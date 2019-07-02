Во дворе Краснодарского медколледжа умер отец абитуриентки
Днем 2 июля во дворе Краснодарского базового медицинского колледжа скончался мужчина
В учебном заведении в этот день стартовала приемная кампания, во дворе скопилась очередь из абитуриентов с родителями.
«В какой-то момент один из мужчин, который пришел вместе с дочерью-абитуриенткой, схватился за сердце. Из-за жары ему стало плохо, и он упал в обморок», — рассказал «Комсомольской правде» источник.
Прибывшие к колледжу медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. По словам источника, он скончался из-за сердечного приступа.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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