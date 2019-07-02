Во дворе Краснодарского медколледжа умер отец абитуриентки

В учебном заведении в этот день стартовала приемная кампания, во дворе скопилась очередь из абитуриентов с родителями.

«В какой-то момент один из мужчин, который пришел вместе с дочерью-абитуриенткой, схватился за сердце. Из-за жары ему стало плохо, и он упал в обморок», — рассказал «Комсомольской правде» источник.

Прибывшие к колледжу медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. По словам источника, он скончался из-за сердечного приступа.

Обстоятельства случившегося выясняются.