В центре Белореченска двое парней погибли в ДТП, врезавшись в дерево

В Белореченске ночью 2 июля произошла авария, в которой погибли двое парней

ДТП случилось в 2:30 на улице Ленина. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2106 без прав не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель машины и его 19-летний пассажир, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.