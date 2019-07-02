В центре Белореченска двое парней погибли в ДТП, врезавшись в дерево

Краснодарский край

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В Белореченске ночью 2 июля произошла авария, в которой погибли двое парней

ДТП случилось в 2:30 на улице Ленина. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2106 без прав не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель машины и его 19-летний пассажир, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре вечером 1 июля на Северных мостах столкнулись четыре автомобиля.

Белореченский район ГИБДД ДТП смерть
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