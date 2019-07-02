В Краснодаре на Северных мостах столкнулись четыре машины

Авария случилась около 22:00. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ при подъеме на Северный мост при перестроении врезался в автомобиль Daewoo. После удара автобус продолжил ехать и врезался в попутную машину Ford, который от столкновения выехал на встречную полосу и ударил автомобиль ВАЗ-2107.

В результате ДТП никто не пострадал, проводится проверка, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.