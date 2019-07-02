В Сочи назначили замглавы Адлерского района

Кто такой Дмитрий Трифонов

Трифонов в 2006 году закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Он получил квалификацию экономиста-менеджера. Имеет управленческий стаж более 11 лет. Трифонов работал руководителем в различных строительных организациях в Иркутской области, Москве и Сочи.

Весной этого года он подал документы на открытый конкурс «Муниципальный резерв: путь к успеху». По результатам нескольких этапов был утвержден состав резерва управленческих кадров администрации курорта. В реестре потенциальных управленцев, которые смогут в дальнейшем занять должности руководителей различных управлений, департаментов и территориальных органов администрации курорта, значится 68 человек.