В Сочи назначили замглавы Адлерского района
В Сочи на должность заместителя главы Адлерской районной администрации назначили Дмитрия Трифонова
«Он будет курировать вопросы земельно-имущественных отношений, архитектуры, благоустройства, гражданской обороны и защиты населения», — сообщили 2 июля в пресс-службе мэрии Сочи.
Как писали Юга.ру, мэрия Сочи объявила конкурс по формированию резерва управленческих кадров.
Кто такой Дмитрий Трифонов
Трифонов в 2006 году закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Он получил квалификацию экономиста-менеджера. Имеет управленческий стаж более 11 лет. Трифонов работал руководителем в различных строительных организациях в Иркутской области, Москве и Сочи.
Весной этого года он подал документы на открытый конкурс «Муниципальный резерв: путь к успеху». По результатам нескольких этапов был утвержден состав резерва управленческих кадров администрации курорта. В реестре потенциальных управленцев, которые смогут в дальнейшем занять должности руководителей различных управлений, департаментов и территориальных органов администрации курорта, значится 68 человек.
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