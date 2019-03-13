Мэрия Сочи пригрозила увольнением двум чиновникам за просрочку проектов для субсидий

Двум сотрудникам департамента строительства администрации Сочи грозит увольнение за неэффективную работу

Один из них занимался экономическими вопросами, другой — координацией строительной деятельности. Рассматривается вопрос об их компетенции.

Чиновники не подготовили вовремя проекты для программ, по которым можно получить финансирование из края, и теперь город может лишиться субсидий.

«Чиновники, которые не справляются со своими обязанностями, должны быть уволены. И, чтобы процесс замены кадров был безболезненным для города, мэрия объявила конкурс по формированию резерва управленческих кадров», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.