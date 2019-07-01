Как ФСБ и ставропольские бизнесмены связаны с похоронным бизнесом Москвы. То самое расследование Голунова

В статье, в частности, упоминаются глава УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев. Их связывают с бывшим сотрудником МВД Артемом Екимовым — директором похоронного предприятия ГБУ «Ритуал». Он возглавил его якобы по протекции генерала Дорофеева незадолго до массовой драки с перестрелкой на Хованском кладбище , произошедшей в 2016 году. [До 2016 года наибольшее количество столичных кладбищ было под контролем выходца из Химок Юрия Чабуева, его впоследствии судили за организацию драки на Хованском.]

Екимов уволил всех прошлых руководителей структурных подразделений «Ритуала» и назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки. Также во главе почти всех московских кладбищ встали выходцы со Ставрополья, не имевшие опыта работы на ритуальном рынке и причастные к схемам по выводу денег из нескольких российских банков. [В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки занимались алкогольным бизнесом на Ставрополье, в Краснодарском крае и Башкрии, а затем переехали в Москву, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — Соцэкономбанка, Национального банка развития бизнеса, Маст-банка, Вестинтербанка. Центробанк отзывал лицензии у этих банков с формулировкой за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», временные администрации фиксировали вывод активов из них.]

Выгодные контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги получили компании 28-летней Эмилии Лешкевич. Она, как говорится в расследовании, является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки.

Семьи Медоевых и Мазараки близко знакомы, отмечает издание. Они являются соседями в коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища (там же, по данным СМИ, расположен особняк генерала Дорофеева) и часто присутствуют на семейных торжествах друг друга. [К примеру, в феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms, совладельцем которого является 19-летний сын Анастасии и Льва Мазараки Егор, отмечали день рождения Анастасии Мазараки, среди гостей был и Артем Екимов.] По словам источника «Медузы» в московском УФСБ, Марат Медоев иногда «разруливает со стороны "Ритуала" неприятные ситуации».