Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле». Чтобы «устранить криминальные схемы с рынка ритуальных услуг»

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Минстрой РФ к апрелю планирует внести в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который будет регулировать сферу оказания ритуальных услуг

В ведомстве сообщили, что законопроект призван устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг. Он вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также систему контроля за специализированными службами, пишет «Российская газета».

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По информации издания, соответствующая статья появится в Кодексе РФ об административных правонарушениях: наказание будет предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, деятельность по оказанию услуги по организации похорон без заключения соглашения, передачу сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.

Министерство работает над документом уже несколько лет. В Госдуму законопроект должен быть передан в сентябре, до этого он должен пройти межведомственное согласование.

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Среди нарушений, существующих в похоронном деле в России, издание называет передачу информацию врачами и полицейскими, которые фиксируют смерть, ритуальным агентам, задержку тел из моргов и продажу участков на кладбищах по завышенной цене.

Как писали Юга.ру, в 2016 году на Хованском кладбище Москвы из-за рездела сфер влияния произошла массовая драка с применением оружия. В столкновениях участвовали выходцы из Средней Азии с одной стороны и уроженцы Северного Кавказа с другой, всего около 200 человек. В результате конфликта погибли три человека, десятки были ранены.

Законопроекты Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ смерть
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Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле». Чтобы «устранить криминальные схемы с рынка ритуальных услуг»
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