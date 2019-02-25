Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле». Чтобы «устранить криминальные схемы с рынка ритуальных услуг»

Минстрой РФ к апрелю планирует внести в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который будет регулировать сферу оказания ритуальных услуг

В ведомстве сообщили, что законопроект призван устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг. Он вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также систему контроля за специализированными службами, пишет «Российская газета» .

По информации издания, соответствующая статья появится в Кодексе РФ об административных правонарушениях: наказание будет предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, деятельность по оказанию услуги по организации похорон без заключения соглашения, передачу сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.

Министерство работает над документом уже несколько лет. В Госдуму законопроект должен быть передан в сентябре, до этого он должен пройти межведомственное согласование.