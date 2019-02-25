Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле». Чтобы «устранить криминальные схемы с рынка ритуальных услуг»
Минстрой РФ к апрелю планирует внести в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который будет регулировать сферу оказания ритуальных услуг
В ведомстве сообщили, что законопроект призван устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг. Он вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также систему контроля за специализированными службами, пишет «Российская газета».
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По информации издания, соответствующая статья появится в Кодексе РФ об административных правонарушениях: наказание будет предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, деятельность по оказанию услуги по организации похорон без заключения соглашения, передачу сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.
Министерство работает над документом уже несколько лет. В Госдуму законопроект должен быть передан в сентябре, до этого он должен пройти межведомственное согласование.
Среди нарушений, существующих в похоронном деле в России, издание называет передачу информацию врачами и полицейскими, которые фиксируют смерть, ритуальным агентам, задержку тел из моргов и продажу участков на кладбищах по завышенной цене.
Как писали Юга.ру, в 2016 году на Хованском кладбище Москвы из-за рездела сфер влияния произошла массовая драка с применением оружия. В столкновениях участвовали выходцы из Средней Азии с одной стороны и уроженцы Северного Кавказа с другой, всего около 200 человек. В результате конфликта погибли три человека, десятки были ранены.
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